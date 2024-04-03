03 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Росстат: прибыль производителей яиц и овощей в прошлом году выросла втрое

Опубликованы данные по рентабельности компаний разных секторов по итогам 2023 по сравнению с 2022 годом.

Их обнародовал Росстат. Как оказалось, рост у производителей яиц и овощей закрытого грунта был достаточно динамичным — он изменился почти в три раза. Рентабельность в птицеводстве составила 23% в прошлом году против 8,2% в 2022 году, в овощеводстве (продукция закрытого грунта) — 27,5% и 8,5% соответственно.

Речь идет о продукции, цены на которую в прошлом году резко увеличились: стоимость куриного яйца за год выросла на 40% (данные Генпрокуратуры). Торговые сети заявили, что в конце прошлого года из продажи пропала дешевая категория продукции за 60-70 руб., в магазинах остались более дорогие яйца за 90-110 руб. Изготовители яиц говорили, что не могут обеспечить нужный уровень производства в условиях ажиотажного спроса, во многом созданном искусственно.

В 2023 году власти опасались повторения ситуации с яйцами уже на рынке овощей: рынку грозил дефицит дешевой тепличной продукции. Тогда стоимость огурцов и помидоров в торговых сетях была значительно выше показателей предыдущего периода. Из магазинов пропала продукция нижнего ценового сегмента за 80-90 рублей, средневзвешенная цена составляла около 400 рублей за 1 кг.

Таким образом, производители воспользовались ростом цен на тепличные овощи и яйца в конце прошлого года, чтобы существенно нарастить прибыль, сообщают "Известия".

Теги: Росстат, яйца, овощи, продукты


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