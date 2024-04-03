Срок выплаты по уходу за ребенком могут увеличить до трех лет

В России срок выплаты по уходу за ребенком могут увеличить с полутора до трех лет.

С соответствующим предложением к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову обратился глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. Он назвал демографическую ситуацию в стране тяжелой, а уровень естественной убыли населения высоким. Как считает депутат, кабмину необходимо развивать систему мер, направленных на поддержку семей. Одной из них является ежемесячное денежное пособие, которое является особенно важным для родителей, находящихся в затруднительном материальном положении ввиду социальных или иных причин.

Миронов заявил, что большинство российских семей тратит на покупку еды, одежды, игрушек и так далее — до 30 тыс. руб. в месяц. Для 75% семей данная сумма не превышает трети ежемесячного дохода, а для каждого пятого она составляет 30–50% дохода.

В случае ухода в отпуск по причине рождения ребенка доход семьи резко уменьшается и снижает уровень ее жизни. Особенно сильно это сказывается на одиноких родителях, которые вынуждены демонстрировать высокую экономическую активность для обеспечения себя и своего ребенка, сообщают "Известия".

Ранее молодым многодетным семьям в России захотели предоставить беспроцентную ссуду на покупку жилья.