В России увеличилась выдача кредиток вопреки ограничениям ЦБ

В России количество владельцев кредитных карт выросло во втором полугодии 2023 года на 19% по сравнению с первой половиной года и составило 27,6 млн на конец года.

Это произошло несмотря на введение Центробанком РФ ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. Во втором полугодии 2023 года банки выдали 4,4 млн кредитных карт

Основной рост пришелся на IV квартал, когда владельцев кредиток стало больше на 2,8 млн человек (+11% к III кварталу).

В то же время число заемщиков, взявших кредит наличными, за второе полугодие прошлого года сократилось на 100 тыс. человек, составив на конец года 24,1 млн, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в России средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале достиг 96,6 тыс. руб. Показатель увеличился впервые с сентября 2023 года.