03 Апреля 2024
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Теракт в "Крокусе"

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Фото: Накануне.RU

После теракта в "Крокусе" в школах усилили меры безопасности

Школы в регионах России усилили меры безопасности после теракта в здании концертного зала "Крокус сити холл".

Близкий к Росгвардии собеседник заявил, что в образовательных учреждениях стартовал ряд внеплановых проверок. Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, для всех работников охраны образовательных организаций были проведены дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности.

По словам источника в одном из столичных учебных заведений, со 2 апреля родителям ограничили вход на территорию школы. По окончании уроков родители ждут детей у калитки. Пропускной режим также ужесточили в Ростовской области: в здание школы не могут зайти посторонние. Каждый день ведется осмотр на предмет обнаружения подозрительных предметов.

Ужесточен пропускной режим и в образовательных учреждениях Новгородской области. Учения проводили в закрытом режиме, в том числе в школах и на транспорте. В регионе разработана образовательная программа по оказанию первой медицинской помощи – обучение по ней пройдут сотрудники организаций с массовым пребыванием людей, а также любой житель по желанию.

До конца весны во Владимирской области будут проведены профилактические осмотры объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, религиозных объектов и т. д., консультации, тренировки с частными охранными предприятиями, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что на входах в торговых центрах Москвы может появиться вооруженная охрана. Такую инициативу рассматривают московские и федеральные власти. На это понадобятся существенные ресурсы.

Теги: теракт, террористы, школы, безопасность


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