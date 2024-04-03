Госдума хочет признать донорство крови благотворительной деятельностью

Группа депутатов Госдумы РФ подготовила поправки, которые позволят считать донорство крови благотворительностью.

В частности, "участие в донорстве крове и ее компонентов", а также участие в мероприятиях по развитию донорства крови, в том числе направленных на пропаганду донорства, предлагается включить в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности. Соответствующий проект закона планируется внести на рассмотрение парламентариев к 20 апреля, когда отмечается Национальный день донора крови.

Как следует из пояснительной записки, от развития донорства крови зависит обеспечение эффективного оказания помощи. По данным законодателей, переливание крови делается 1,5 млн россиян ежегодно, она необходима для пострадавших от ожогов, при проведении сложных операций, тяжелых родах, для больных гемофилией или анемией, а также при онкологических заболеваниях. Стабильное пополнение банка крови является необходимым условием своевременного оказания высокотехнологичной медпомощи.

Парламентарии считают, что в будущем особое внимание нужно уделять молодежи, поскольку от их участия зависит развитие практики донорства. Принятие законопроекта будет способствовать привлечению молодых людей в донорство, повышению престижа и социальной значимости этой деятельности, говорится в пояснительной записке, сообщают "Ведомости".