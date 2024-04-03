СМИ: США предупредили Москву о том, что теракт произойдет в "Крокусе"

Вашингтон якобы за две недели до нападения передал властям России информацию о том, что в "Крокус Сити Холле" готовится теракт.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Washington Post. Как заявили американские чиновники, США передали эти данные за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в Москве в марте.

7 марта посольство США в РФ предупредило своих граждан о том, что необходимо избегать любых массовых скоплений из-за готовящихся экстремистских планов нападения в ближайшие 48 часов. Дипмиссия заявила о неких "мероприятиях, в том числе концертах", которые "готовят экстремисты".

Позже аналогичные заявления распространили диппредставительства других стран Запада.