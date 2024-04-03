Ограничение срока пребывания мигрантов не затронет имеющих ВНЖ

В России режим временного пребывания не затронет иностранных граждан с видом на жительство.

Как заявила в Telegram официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, новый режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора.

По текущему законодательству, после истечения 90 суток пребывания мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. Затем он вновь получает право находиться на территории страны в течение не более 90 суток.

Ранее МВД России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства.