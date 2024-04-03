03 Апреля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Ограничение срока пребывания мигрантов не затронет имеющих ВНЖ

В России режим временного пребывания не затронет иностранных граждан с видом на жительство.

Как заявила в Telegram официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк, новый режим временного пребывания прекращает действие в случае получения иностранным гражданином вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу, патента, предоставления трудового договора.

По текущему законодательству, после истечения 90 суток пребывания мигрант должен выехать в другую страну на такой же срок. Затем он вновь получает право находиться на территории страны в течение не более 90 суток.

Ранее МВД России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства.

Теги: МВД, мигранты, иностранцы, ВНЖ


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