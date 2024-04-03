СНБО Украины: Киеву выгодны межнациональные конфликты в России

Спецслужбы Украины проводят операции по разжиганию межнациональных конфликтов внутри России.

Как сообщил газете The Times руководитель центра по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, информация в конфликте имеет одно из важнейших значений.

"Теракт спровоцировал национальный раскол в России, и конечно, нам очень выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации… Мы используем все, что можем, потому что знаем, что, разжигая этническую напряженность, мы ослабляем Россию",— отметил он.

Коваленко указал, что среди уроженцев Таджикистана уже были призывы объединиться между собой из-за неуважения по национальному признаку со стороны коренных народов России. Кроме того, украинские спецслужбы также попытались усилить негативное отношение к чеченцам в стране.

Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что теракт в "Крокусе" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России.