ЦБ РФ ищет решение проблемы с приемом карт "Мир" за рубежом

Центробанк России находится в поиске решений проблемы с приемом карт "Мир" за рубежом в условиях введенных санкций.

Как сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в Госдуме, "риск вторичных санкций нашими иностранными контрагентами определен как существенный". При этом есть страны, "которые с нами ведут работу по расширению инфраструктуры, и продолжим трансграничное взаимодействие на эту тему".

Скоробогатова указала, что есть несколько стран, которые 100-процентно открыли свои банкоматы и POS-терминалы. Она отказалась их называть, отметив, что среди них есть и "туристические, куда наши граждане достаточно активно ездя".

Среди возможных вариантов — расширение сети банкоматов иностранных "дочек" российских банков и POS-терминалов, а также использование системы быстрых платежей, сообщает "Интерфакс".

Напомним, начиная с 3 апреля 2024 г., добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно.