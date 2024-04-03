ООН осудила атаки ВСУ на объекты в Татарстане

В ООН выступили против нападений на гражданских лиц и инфраструктуру.

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, "мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру". Так он отреагировал на атаку беспилотников Украины на объекты в Татарстане.

Аппараты, судя по всему, были переоборудованные легкие самолеты А-22 украинской компании "Аэропракт", которые ранее уже использовались для атак ВСУ в приграничной зоне, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан. Взрывы произошли в Елабуге и Нижнекамске. В особой экономической зоне Алабуга был атакован нефтеперерабатывающий завод "Елаз-Нефтепродукт". В Нижнекамске атака была совершена на завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс.