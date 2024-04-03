03 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: gosuslugi.ru

Жители Академического призывают Екатеринбург голосовать за "Преображенский парк"

Жители самого молодого района Екатеринбурга - Академического призывают горожан отдать свой голос за "Преображенский парк". Речь идет о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого ежегодно благоустраивается один из парков, скверов или аллей города. Среди выбранных для голосования восьми площадок и вторая очередь "Преображенского парка", чье благоустройство было отложено на неопределенный срок из-за нехватки финансов.

Рендер Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: gosuslugi.ru

Одним лишь голосом житель Екатеринбург может улучшить город, сделать его более зеленым и экологичным. При этом, не обязательно жить в Академическом - голос будет учитываться из любой точки страны. К сожалению, есть шанс и вовсе остаться без денег, как это было в прошлом году. Тогда долгожданную победу получил "Летний парк Уралмаш", однако голосов было недостаточно, порог в 25% от населения старше 14 лет достигнут не был, а Екатеринбург стал единственным городом в Свердловской области, не прошедшим в программу для получения федеральных средств.

По последним данным, в голосовании приняло участие чуть больше 30 тыс. екатеринбуржцев при необходимом пороге в 380 тыс. При этом, если на "Уралмаш" в горадминистрации средств хватило, то "Преображенский парк" является более масштабным проектом, которому необходима помощь из федерального бюджета.

Согласно проекту, в "Преображенском парке" от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Мехренцева должны были появиться: амфитеатр с трибунами, дорожки и тропинки с разным покрытием (асфальт, плитка, песко-щебеночная смесь), в том числе и вдоль реки Патрушиха, скамейки, урны, площадка для массовых мероприятий, а украсить парк предполагалось малыми архитектурными формами, высокими деревьями и кустарниками.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Дизайн-проект и рабочую документацию участков раннего благоустройства (первой очереди) по заказу девелопера района АО СЗ "РСГ-Академическое" выполнило архитектурное бюро ARCHINFORM. На территории также планировалось построить детские площадки, кафе, скейт-парк и общественный огород.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

Проект настолько впечатлил горожан, что в 2022 году парк в Академическом победил во всероссийском голосовании за объекты благоустройства, набрав рекордные 123 тыс. голосов. Однако тогда речь шла только о первой очереди. В 2023 году вторая очередь "Преображенского парка" отдала победу "Уралмашу" и теперь в третий раз выходит побороться за благоустройство.

Стоит отметить, что рядом с центральным парком Академического ведущий застройщик территории АО СЗ "РСГ-Академическое" продолжает возводить новые кварталы. Но не только их жители смогут гулять по благоустроенной территории. Преображенский парк не первый год выступает площадкой для крупных городских мероприятий: от самого масштабного музыкального фестиваля России "Уральской ночи музыки" до празднования Дня города с Клавой Кокой в качестве хедлайнера.

день города в Академическом(2022)|Фото: Накануне.RU

Клава Кока(2022)|Фото: Накануне.RU

Зимой на территории "Преображенского парка" действует крупнейший в регионе каток на открытом водоеме, строится ледовый городок для жителей, организуются Крещенские купания, проводятся Масленичные гуляния и другие фестивали.

"Сегодня в каждом уголке нашей страны россияне участвуют в голосовании, связанном с их будущим: от их выбора, зависит, насколько комфортным и красивым будет место, где они будут гулять с детьми, проводить своё свободное время. Участие в формировании городской среды – той его части, в которой ты живешь сам - важно для каждого любителя своей малой родины, особенно если речь идет о его родном районе", - обратился к свердловчанам председатель совета директоров компании-основателя восьмого района Екатеринбурга АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

"Я прошу своих соседей по Академическому району и тех, кто живет в других частях нашего города, принять участие в выборе территории и отдать свой голос Преображенскому парку: эта зеленая территория любима не только жителями Академического! Здесь проводят время на массовых культурных или спортивных мероприятиях, зимой и летом, гости из других уголков Екатеринбурга и даже из других городов нашей Свердловской области. Пусть парк в новом районе уральской столицы станет самым красивым и самым уютным, чтобы нам всем было приятно в нём находиться", - добавил Виктор Киселев.

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.

Напомним, "Преображенский парк" - один из крупнейших парков в России, общая площадь которого составляет 49,5 га, а площадь благоустройства превышает 31 га. В западной части расположены Храм Святых Божиих Строителей, будут построены Академия детского творчества и здание администрации района Академический.

Концепция развития Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга(2021)|Фото: ekburg.ru

В восточной его части размещены спортивные объекты, в том числе, и международного уровня: Дворец дзюдо и Академия тенниса.

Открытие дворца дзюдо в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Преображенский парк, Академический, Екатеринбург, голосование, благоустройство


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