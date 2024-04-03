"Команда 47" в Год семьи ставит в приоритет поддержку ленинградских семейных очагов

Год семьи в Ленинградской области стартовал новыми инициативами по поддержке семей с детьми. В частности, в дополнение к целому комплексу мер поддержки Ленобласть вводит еще и региональную выплату на рождение первого и второго ребенка в совокупности с уже существующим материнским капиталом. Об этом в январе сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на торжественном мероприятии «Триумф поколений» в «Парке Монрепо». На бал «Триумф поколений» были приглашены династии и многопоколенные семьи из каждого района Ленинградской области.

«Россия пережила на своем веку много потрясений. Менялись названия нашего государства, формы правления. Не менялось несколько принципиальных вещей, и всегда основу нашей государственности составляли семьи. Пусть ленинградские семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции», — сказал на торжественном открытии Года семьи в регионе Александр Дрозденко.

Кстати, уникальный "Парк Монрепо" в 2024 году станет местом рождения новых ленинградских семей. Выборгский ЗАГС уже начал прием заявлений на выездные торжественные регистрации брака на летний период в парке Монрепо (Главный дом) и в Выборгском замке (Дом наместника).

«В год Семьи свадьбы у ленинградцев должны быть особенными. Идеальные места для этого — достопримечательности нашего региона. Благодаря инициативе выборжан, у молодоженов появилась возможность заключить брак в уникальных исторических местах — надеюсь эта услуга будет востребована», — пояснила начальник управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

А накануне стало известно об еще одной новой мере поддержки в Год семьи, которую вводит Ленобласть. Александр Дрозденко утвердил Сертификат молодоженов – подарок 47 региона молодым семьям, дающий право на комплексное медицинское обследование репродуктивного здоровья новобрачных. Сертификат будут выдавать молодым семьям в ЗАГСах вместе со свидетельством о заключении брака. Репродуктивное здоровье можно будет проверить в Перинатальном центре Ленинградской области.

В целом перечислить комплекс мер соцподдержки семей, который уже функционирует в Ленобласти, в краткой заметке не представляется возможным, перечень огромный. Отметим лишь, что особый акцент региональные власти делают на поддержке семей бойцов СВО и многодетных. Также в регионе действует уникальный инструмент - Социальный кодекс. Этот проект является своеобразным информационным справочником, который предоставляет жителям возможность не только узнать о всех мерах соцподдержки, но и воспользоваться "дорожной картой" для реализации своих прав.

«Ленобласть постоянно увеличивает количество мер социальной поддержки семьи. Президент объявил текущий год — Годом Семьи, поэтому мы продолжим ставить помощь ленинградским родителям в приоритет, чтобы и дети росли в здоровой и счастливой среде, и родители могли продолжать развиваться как личности» — отмечает Александр Дрозденко.

Стоит напомнить, что 2024 год в Ленинградской области на региональном уровне был объявлен Годом Команды Заботы. Предыдущие Год Команды 47 и Год Команды Знаний подтвердили общественный запрос, желание ленинградцев объединяться для добрых дел. А само движение «Команда 47» уже стало своего рода брендом Ленинградской области. Благодаря Году Команды 47, который в Ленинградской области прошел в 2022-м, в регионе появилось неформальное движение ленинградцев, объединившее десятки тысяч неравнодушных и активных жителей региона. Проведение Года Команды Знаний в 2023-м стало стимулом для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими.

И вот 2024 в регионе несет еще больше смыслов - Год семьи и Год Команды Заботы. Александр Дрозденко предложил сделать в муниципалитетах региона единые оргкомитеты Года семьи и Года Команды Заботы, тем самым сформировать организационные площадки совместных усилий власти и общественности. И эта работа уже идет.

Вообще, на 2024 год в Ленобласти на данный момент запланировано не менее 350 просветительских мероприятий — от олимпиад, конференций, кинолекториев и тренингов по обучению навыкам бережливого производства для студентов до Школы карьерного роста для молодых специалистов. И список инициатив не закрыт. Предложение оставить список открытым внес на первом заседании оргкомитета по проведению Года семьи и Года Команды Заботы губернатор.

«Давайте не будем считать, что мероприятия закрыты, упакованы, давайте оставим возможность для общественных движений, для партий, для всех ― давать в план свои предложения по акциям, мероприятиям областного уровня», ― предложил глава региона.