Власти Таджикистана озаботились безопасностью своих граждан в России

В МИД Таджикистана сообщили о вручении ноты послу России в этой стране Семену Григорьеву. В документе зафиксирована "серьезная озабоченность массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории России, а также повсеместного нарушения их прав и свобод".

"В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений", - говорится в публикации в telegram-канале МИД.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией – так, в стране может появиться и новое ведомство по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений. Предполагается, что это может быть как министерство, так и федеральное агентство с широкими полномочиями, которое будет подчиняться напрямую главе государства.

Ранее Министерство внутренних дел России разработало и внесло на рассмотрение кабмина проект федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Ведомство считает необходимым снимать отпечатки пальцев и фотографировать всех прибывающих в страну иностранцев. Процедуры надо пройти в течение 30 дней с момента въезда либо при обращении за патентом или при оформлении разрешения на работу. Сдать биометрические данные можно будет заранее в представительствах МВД.