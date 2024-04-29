Астраханская область - участник Всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел – 2024»

"С каждым годом добровольческое сообщество в Астраханской области растет. Всё больше наших земляков готовы помогать и делать это бескорыстно. Яркий тому пример – активное участие волонтеров в общероссийской акции «Весенняя неделя добра», организованной в нашей области региональным агентством по делам молодежи," - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Эко-акции, субботники, сдача крови, мероприятия в социальных учреждениях – лишь малая часть того, что сделали астраханские волонтеры.

"Особенно радует, что в эту работу активно включились во всех районах области", - подчеркнул губернатор.

Он считает, что добротой и энтузиазмом, которые ребята вкладывают в свои дела, можно гордиться.

"А самое важное – они готовы делиться своим опытом. Наша область подала заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел – 2024». Ждём результатов и верим в победу!", - написал Игорь Бабушкин