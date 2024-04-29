В Донбассе задержан председатель думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев

В зоне проведения специальной военной операции задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Лавричева обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили источники "Ъ-Приволжье".

Лавричев родился 31 декабря 1962 г. В 1985 г. получил квалификацию инженера в Горьковском политехническом институте имени Жданова по специальности "Электрооборудование судов". В дополнение к основному образованию обучился на специалиста по антикризисному управлению в Нижегородском институте развития бизнеса (1998), окончил ННГУ имени Лобачевского по специальностям "Менеджмент" и "Юриспруденция" (2001).

После получения базового высшего образования пришел работать на завод имени Ульянова, где трудился слесарем механосборочных работ, наладчиком электронного оборудования и станков с ЧПУ. В 1985-93 гг. был секретарем комитета ВЛКСМ завода, а также вторым, затем первым секретарем Приокского райкома и депутатом райсовета народных депутатов. В 1993-2007 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах, руководил концерном "Термаль". В течение 12 лет возглавлял Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина, в 2019-22 гг. являлся председателем Совета директоров завода. В настоящее время – главный советник гендиректора, председатель научно-технического совета завода.



