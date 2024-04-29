Америка хочет переговоров по Украине через устав ООН

Власти Америки надеются на согласие России на ведение переговоров по окончанию боевых действий на Украине в соответствии с уставом ООН.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, завершение боевых действий зависит в основном от президента России Владимира Путина и его решений. Поэтому американское руководство надеется, что российский лидер "продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и устава ООН", пишет "Ъ".

Украинские боевики, которые сейчас воюют против России в Донбассе, не исключают, что уже осенью регион может быть полностью освобожден. Они сетуют не нехватку людей, недостаток оружия и боеприпасов. Первая причина неустранима: продолжающаяся мобилизация не спасет, так как на подготовку людей требуется немалое время, а уровень насильно пригнанных на фронт очень низкий. Люди не хотят воевать. Помощь же США, несмотря на внушительную сумму, имеет ограниченный характер и приходит с опозданием, уже потеряно много времени и ресурсов. Это поможет только замедлить продвижение освободительных сил.