Для жителей регионов УрФО остается один день на голосование за объекты благоустройства

Остался один день до конца голосования за объекты благоустройства в России.

Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, регионы Уральского федерального округа активно участвуют в выборе объектов благоустройства. На сегодняшний день в УрФО проголосовали более 2,1 млн жителей. Из них более миллиона - это жители Свердловской области.

Голосование завершится 30 апреля. Исходя из результатов, регионы получат федеральное финансирование. В этом году субъекты УрФО представили для голосования 475 проектов территорий в 141 муниципальном образовании.

Оставить свой голос можно на сайте za.gorodsreda.ru с использованием учётной записи на сайте "Госуслуги" и через волонтёров. Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится по инициативе Президента России Владимира Путина.