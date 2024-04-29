В Москве в павильоне ВДНХ откроется выставка "Трудовые династии"

В Москве в павильоне ВДНХ откроется выставка "Трудовые династии".

По поручению президента РФ Владимира Путина 30 апреля в Москве, в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ, начнет свою работу выставка, посвященная семейным традициям и преемственности в трудовой деятельности. Организаторами первой экспозиции будет Югра. Идею открыть музей на ВДНХ предложила семья геофизиков Рещиковых из Ханты-Мансийска, совокупный стаж которых в профессии составляет более 150 лет.

Мультимедийная экспозиция позволит увидеть многовековую историю труда, преданности делу и государству, которая лежит в основе развития России. Первыми героями выставки станут семьи автономного округа. В их число вошли коренные народы севера, газовики, геологи, учителя и другие династии, оказавшие значительное влияние на становление нашего региона. Экспозиция Югры будет работать на протяжении трех месяцев, после чего каждый субъект Российской Федерации получит возможность представить свою историю трудовых династий, говорится в telegram-канале администрации Югры.