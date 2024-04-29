В ОП РФ направили обращение министру спорта из-за введения нового "вида спорта" - танца вокруг шеста

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер направила обращение министру спорта РФ Олегу Матыцину по поводу "пилонного спорта", "соревнования" по которому уже проводятся в пивных барах.

Правила этого "вида спорта" были утверждены приказом Миспорта от 21 сентября 2023 года, и они позволяют участвовать в этом детям с шести лет. Уже 7 октября прошлого года в Луганске в пивбаре "БирХофф" прошли первые "соревнования" для детей 6-15 лет, которые были больше похожи на пропаганду запрещенных законом действий в отношении несовершеннолетних.

Винер просит главу Минспорта дать поручения разобраться в ситуации по поводу проведенных "соревнований" и проработать вопрос законности признание данного вида "спорта" и утверждения его правил.

Луганское региональное общественное движение "Луганская гвардия" отмечает, что в пивбаре были проведены "соревнования" по танцам на пилоне среди детей 6-15 лет.

"Любой желающий мог прийти и посмотреть, как полураздетые девочки и девушки извиваются и висят вниз головой на пилоне во всевозможных позах. И таких желающих на данном мероприятии было предостаточно!" - указывает организация.

Полуголые девочки извивались на шесте, две из них упали прямо во время выступления на керамическую плитку. Наши воины сражаются на фронте за Россию, а "в пивном баре города Луганска мужчины и женщины, распивая алкоголь, смотрят на танцы полуобнаженных детей на шесте, которые называются "республиканским чемпионатом". Хотя общеизвестно, что танцы на шесте (пилоне) имеют явный эротический подтекст и направлены на соблазнение мужчин. Но Минспорта спокойно утверждает правила этого "вида спорта", отмечает Родительская палата".

Недавно ведомство ввело компьютерные игры в школьную программу физкультуры под названием "киберспорт".