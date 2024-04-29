В Челябинске бомж продал документы их обладателю

В Челябинске бомж украл из незапертой квартиры документы, а потом продал их его обладателю.

Из квартиры пропали документы. На следующий день их владельцу позвонил неизвестный и предложил за 17 тыс. руб. вернуть пропавшее. Пострадавший перевел деньги и забрал сумку с документами в заранее оговоренном месте.

После этого мужчина задумался о том, что тот, кто вернул ему документы, может быть причастен к краже. Полицейские задержали звонившего его причастность к краже подтвердилась. Предполагаемым преступником оказался бомж 1969 г.р. Он бродил по домам, искал незапертые квартиры. И в итоге нашел. Попав в жилище, подозреваемый похитил сумку заявителя, в которой нашел номер телефона владельца, по которому и связался с потерпевшим. Теперь злоумышленнику грозит срок за кражу, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.