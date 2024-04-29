29 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл обратился к мировым и религиозным лидерам из-за репрессий против УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания предстоятелям поместных православных церквей, религиозным и мировым лидерам в связи с гонениям на Церковь на Украине.

Предстоятель РПЦ отреагировал на арест наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения, который якобы публично раскрыл информацию о расположении украинских боевиков. На самом деле накануне церковного праздника 23 сентября 2023 года сотрудники СБУ расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили тотальную проверку документов верующих, стремившихся посетить обитель. При этом они собирали личные данные паломников, номера их телефонов и фотографировали всех. Митрополит Арсений выразил возмущение тем фактом, что паломникам мешают проехать в монастырь, и предупредил об этом. Но формальный повод для ареста видного иерарха был найден.

Ведутся десятки уголовных дел и против других клириков и верующих, а режим готовит почву для запрета Церкви. Причем "репрессии осуществляются в отношении тех, кто пытается свидетельствовать о нарушении религиозной свободы в международной сфере, и направляются таким образом, чтобы подавить всякое публичное свидетельство о религиозных гонениях ко времени законодательного запрета Украинской Православной Церкви".

Послание направлено предстоятелям поместных православных церквей, кроме раскольнических, но также инославным лидерам, включая римского папу и генсека Всемирного совета церквей, генсеку ООН, верховному комиссару ООН по правам человека, генсеку ОБСЕ и другим официальным лицам международных организаций.

Как сообщалось, недавно СБУ вручила подозрение заместителю главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерею Николаю Данилевичу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Теги: украина, церковь, УПЦ


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