Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили 1,8 миллиарда

В Оренбуржье жители, пострадавшие от паводка, получили уже 1 млрд 849 млн руб. От жителей поступило 470 тыс. 842 заявления. Одобрены выплаты 97 тыс. 251 жителю. Отказано 53 тыс. 373 подавшим заявления, так как их жилое помещение не входит в установленную зону ЧС.

Для пострадавших от последствий паводка продлены сроки подачи заявлений на выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, сообщает правительство региона.

В Оренбургской области оценочные комиссии обследовали уже более 5 тыс. подтопленных домов, из них 3,2 тыс. признаны подлежащими капитальному ремонту, 1,7 тыс. признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 61 дом пригоден для проживания. Власти заявили, что увеличили сроки подачи заявлений на все виды выплат в связи с чрезвычайной ситуацией.