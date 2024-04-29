Си Цзиньпин покинет Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин отправится в европейское турне.

5-10 мая он побывает во Франции, Сербии и Венгрии, приводит ТАСС сообщение официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Скоро в Китай прилетит президент Владимир Путин: на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент объявил, что отправится в Поднебесную в мае. Во время встречи с президентом, один из участников съезда упомянул скорый визит Путина в Пекин и попросил главу государства передать книгу Николая Чернышевского "Что делать?" председателю КНР Си Цзиньпину. По его словам, книга была издана в 1953 г. и попала в библиотеку 15 июня, что совпадает с днем рождения Си Цзиньпина. Это удивительное совпадение, так как Чернышевский является его любимым автором, а книга – любимым произведением.