В Карачаево-Черкессии погибли двое полицейских из Зауралья

Вечером 28 апреля на сотрудников ДПС, дежуривших в поселке Мара Аягъы Карачаевского района Карачаево-Черкесской республики (КЧР). Силовики погибли.

Злоумышленники, приехав на машине к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и начали стрельбу. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство. Пятеро нападавших уничтожены на месте.

Погибли заместитель начальника МО МВД России "Щучанский" УМВД России по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП № 1 УМВД России по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов. С различными ранами госпитализированы трое полицейских и один сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по КЧР, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.