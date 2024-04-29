29 Апреля 2024
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Фото: Официальный telegram-канал компании &quot;Россети Урал&quot;

На Среднем Урале специалисты "Россети Урал" завершают ликвидацию последствий непогоды

Специалисты свердловского филиала "Россети Урал" завершают ликвидацию последствий непогоды.

По состоянию на 9.00, ситуация в распределительном электросетевом комплексе Свердловской области оценивается как удовлетворительная. Непогода не повлияла на системную надежность электроснабжения жителей региона. Локальные аварийно-восстановительные работы, в том числе по заявкам клиентов, продолжаются в селе Кашино, поселке Большой Исток Сысертского городского округа, а также в поселке Ключевск Березовского городского округа и деревнях Чернавская и Унже-Павинская Таборинского района. Специалисты энергокомпании ликвидировали последствия ураганного ветра в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств, задействованная для ликвидации последствий непогоды, составляла более 100 энергетиков, оснащенных необходимой спецтехникой.

Напомним, 28 апреля работа свердловского филиала "Россети Урал" была переведена в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды на территории Свердловской области (усиление ветра с порывами до 21 м/с). Во всех подразделениях филиала "Свердловэнерго" был мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены в спецтехникой и готовы к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области. Работы шли в Сысертском, Михайловском, Красноуфимском, Артинском, Дегтярском городских округах, городском округе Ревда, Тугулымском и Тавдинском районах Среднего Урала. Ключевые повреждения зафиксированы в распределительной сети. 

Последствия непогоды в Свердловской области (28 апреля 2024 г.)(2024)|Фото: Официальный telegram-канал компании "Россети Урал"

Последствия непогоды в Свердловской области (28 апреля 2024 г.)(2024)|Фото: Официальный telegram-канал компании "Россети Урал"

Теги: "Россети Урал", непогода, последствия, дликвидация


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