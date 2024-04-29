СМИ: Украинские боевики не исключают скорого поражения в Донбассе

Украинские боевики, которые сейчас воюют против России в Донбассе, не исключают, что уже осенью регион может быть полностью освобожден. Об этом они рассказали швейцарскому изданию Blick.

Они сетуют не нехватку людей, недостаток оружия и боеприпасов. Первая причина неустранима: продолжающаяся мобилизация не спасет, так как на подготовку людей требуется немалое время, а уровень насильно пригнанных на фронт очень низкий. Люди не хотят воевать. Помощь же США, несмотря на внушительную сумму, имеет ограниченный характер и приходит с опозданием, уже потеряно много времени и ресурсов. Это поможет только замедлить продвижение освободительных сил.

Еще одна немаловажная причина - новый главком Александр Сырский. Это мясник, для которго главное - выслужиться перед политическим руководством, а люди - это расходный материал. Несколько боевиков рассказали, что бригады отправлялись на боевые задания практически без боеприпасов, имея слишком мало людей. А один назвал это "геноцидом наших лучших солдат". Об этом ранее писали и другие западные СМИ.

Накануне Сырский заявил об обострении ситуации на фронте. Он подтвердил отступление из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой. И признал "тактические успехи" ВС РФ на "некоторых направлениях". Освободительные силы пытаюются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки в направлении Покровска (Красноармейска) и Курахово. Боевики были вынуждены отойти на новые рубежи западнее оставленных поселков.

Как пишет Forbes, под Очеретино север-западнее Авдеевки для ВСУ сложилась "отчаянная ситуация". Потеря здесь нескольких сел и десятков квадратных километров территории практически предрешена. Войска Зеленского будут вынуждены отходить западнее, и это еще нужно сделать грамотно. Эта ситуация является предметом жарких дебатов в Киеве, где недовольны отступлением.

Оно во многом вызвано тем, что Киев спешно перебрасывает части под Часов Яр, чтобы остановить там продвижение ВС РФ. Но в результате другие направления ослабляются, пишет украинский военкор Андрей Цаплиенко. Так, две недели назад Зеленский бросил под Часов Яр спецназ ГУР и стабилизировал ситуацию, но она ухудшилась на других направлениях. Накануне стало известно, что российские военные частично овладели поселком Нетайлово. Боевики вынуждены отходить западнее.

Военкор Александр Сладков, кратко описывая происходящее на фронте, пишет, что росийская армия вышла "на просторы, где нет таких, как ранее, украинских подготовленных укреплений и минных полей. А создавать их по мере нашего продвижения Украина не в силе. Разве что только под Киевом".