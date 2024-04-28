Жителей двух населенных пунктов в Польше эвакуируют из-за бомбы возле АЗС

Около двух тысяч человек будут эвакуированы в Поморском воеводстве Польши из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны неподалеку от автозаправочной станции, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

"Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будут эвакуированы около двух тысяч человек.

По данным радиостанции, масштабная эвакуация необходима потому, что бомба обнаружена недалеко от автозаправочной станции.

Предполагается, что саперы справятся с нейтрализацией боеприпаса примерно за два часа, после чего местные жители смогут вернуться в свои дома.