В Прикамье пьяный мужчина расстрелял детей из страйкбольной винтовки

В Чайковском задержан 21-летний местный житель, устроивший стрельбу из страйкбольной винтовки по детям на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По версии следствия, 27 апреля пьяный подозреваемый, разозлившись на шум, доносившийся с детской площадки, выстрелил из винтовки пластиковыми шарами по рукам и ногам девятилетней и 10-летней девочки, игравших во дворе. Пострадавшие сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Мужчина задержан. В его доме прошел обыск, была изъята страйкбольная винтовка. Назначены необходимые экспертизы. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Чайковская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования этого уголовного дела.

"Результаты расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также принятие иных решений со стороны уполномоченных органов по данному происшествию находятся на особом контроле надзорного ведомства", - говорится в сообщении.