В Мюнхене россиянина подозревают в убийстве двух украинцев

Прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест 57-летнего гражданина РФ, который был накануне задержан по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщают РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Его доставили в место заключения и сейчас россиянин находится под стражей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы подозреваемого.

Убийство было совершено накануне вечером, рядом с ТЦ в городе Мурнау. Один из мужчин с колото-резанными ранами умер на месте, второй скончался в больнице.