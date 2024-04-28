28 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Музыкантов "Коррозии металла" оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Гитаристы группы "Коррозия металла" Даниил Буренков и Рамиль Зейналов, а также солист группы Сергей Троицкий оштрафованы на тысячу рублей каждый за демонстрацию нацистской символики, сообщают РИА Новости.

В зале суда Буренков заявил, что "идеи нацизма не поддерживает, о наличии запрещенной символики на футболке не знал".

Зейналов рассказал, что как гитарист выступает и с другими группами, футболку со спорным рисунком ему выдали в Нижнем Новгороде для концерта, а запрещенной символики - по его словам, "нечто вроде мальтийского креста в районе живота" - он на ней просто не заметил. Он также заявил, что группа "Коррозия металла" не имеет никакого отношения к фашизму.

Как было объявлено в зале суда, на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались различные товары - футболки, толстовки, книги - с запрещенной нацистской символикой. Троицкий заявил, что у него "не было умысла вести какую-то пропаганду", и пообещал усилить контроль за проверкой всей атрибутики.

Напомним, ранее региональное управление МВД сообщило о том, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами.

Теги: штраф, демонстрация нацисткой символики, футболка, коррозия металла


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Ранее 28.04.2024 09:18 Мск В Нижнем Новгороде музыкантов группы "Коррозия металла" задержали за нацистскую символику

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