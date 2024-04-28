28 Апреля 2024
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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Актер Михаил Ефремов подаст очередное прошение об УДО в сентябре текущего года

Актер Михаил Ефремов подаст на очередное УДО в сентябре 2024 года, сообщает telegram-канал Mash.

Положительное решение будет зависеть от мнения внутренней комиссии колонии. Но она пока что против.

Чтобы актер покинул Белгородскую колонию досрочно, комиссия должна согласовать прошение и отправить положительное заключение в суд. Есть второй вариант — адвокат актера может подать заявление об УДО напрямую в Алексеевский районный суд — и в случае положительного решения актер выйдет на волю хоть завтра. Но это маловероятно, учитывая судебную практику и мнение колонии. Ефремов дважды успел получить отказ в прошении об УДО.

Напомним, Ефремов был осужден осенью 2020 года — за пьяное ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров.

По данным Mash, семья погибшего в ДТП с Ефремовым против условно-досрочного освобождения актера. Хотят, чтобы он отсидел полный срок — все семь с половиной лет.

Родственники Захарова до сих пор не простили звезду и не планируют поддерживать очередное его ходатайство об УДО. Говорят, во многом из-за того, что ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед ними лично. Только друзья артиста.

На данный момент семья погибшего водителя-курьера считает, что Михаил должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года. Сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь — по информации Mash, он напишет письмо с извинениями и передаст его семье.

Теги: Михаил Ефремов, удо, колония, Сергей Захаров


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