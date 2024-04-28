МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады

МВД РФ повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, сообщают РИА Новости.

Также в перерозыск объявили бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему, активиста Геннадия Друзенко, бизнесмена Сеяра Куршутова и украинских телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук (все они внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, мера пресечения им не избиралась, статья, по которой разыскивались, также не разглашается.