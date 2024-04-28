Игорь Бабушкин рассказал как в Астраханской области осуществляется поддержка участников СВО и членов их семей

"В Москве провел встречу с секретарем Генерального совета партии «Единая России», главой парламентской координационной группы по вопросам СВО Андреем Анатольевичем Турчаком", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он доложил о том, как в регионе осуществляется поддержка участников боевых действий и членов их семей. В эту работу включились сразу же после начала спецоперации, и только на финансовую поддержку из местного бюджета было направлено более 1,5 млрд. рублей.

Совместно с Федеральным медико-биологическим агентством запустили в регионе пилотный проект по диспансеризации и глубокому обследованию участников СВО, получивших контузии.

"Планируем открыть специализированный реабилитационный центр для ветеранов боевых действий на базе областной клинической больницы. Он будет рассчитан на 150 посещений амбулаторных пациентов в сутки и на 70 стационарных мест в госпитале. На базе Штаба Общественной поддержки партии "Единая Россия" в регионе действует штаб по координации получения, распределения и контроля над целевым использованием гуманитарных грузов, направляемых в зону СВО. Первоначально занимались в основном бытовым обеспечением: продукты, обмундирование, печки-буржуйки и стройматериалы, а сейчас отправляем в воинские части «дронобойки», автомобили, плавсредства различного класса, – все, чего не хватает нашим ребятам на линии боестолкновения", - написал глава Астраханской области.