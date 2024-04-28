В МИД РФ ответили отказом обменять новые российские территории на замороженные активы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию The Wall Street Journal о том, что замороженные российские активы "должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта и побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории".

Захарова подчеркнула, что активы на территории не меняются.

"Родиной не торгуем", - заявила она.

"Российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все", - высказалась Мария Захарова.