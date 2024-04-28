Песков назвал "гвоздем в крышку гроба западной экономической системы координат" решение об изъятии российских активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" решение Запада об изъятии российских активов. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Пескова, такое решение станет "солидным гвоздем в будущий гроб всей западной экономической системы координат". Запад потеряет свою репутацию хорошего места для инвестиций и восстанавливать ее придется десятилетиями.

"Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. Восстанавливается - десятилетиями, а то и больше", - сказал он

Россия будет судиться в случае такого решения, причем без срока давности. Анонсировать ответные меры пресс-секретарь не стал, отметив при этом, что в России тоже есть иностранные средства.