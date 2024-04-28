28 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова: "Киевский режим боится расследования событий в Буче"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим боится расследования событий в Буче, потому что в его ходе они рискуют выйти на самих себя.

Так в МИД РФ прокомментировали ответ киевского представительства на ноту Постоянного представительства России при ООН, распространенную в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее Всемирной Организации 24 апреля.

Захарова подчеркнула, что Россия неоднократно с фактами на руках говорила, что так называемая "бойня в Буче является циничной инсценировкой". Разосланное украинским постпредством письмо не содержит доказательств, а лишь голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы" так называемой независимой международной комиссии по расследованию на Украине и изыскания реликтового "московского механизма" ОБСЕ.

Согласно цифрам, которые называет Киев, российские военные должны были в день совершать 272 преступления, что нереалистично. При этом они успевали оказывать гуманитарную помощь местному населению. Всего в Бучу и другие населенные пункты Киевской области было доставлено и распределено 452 тонны российских гуманитарных грузов. Во время нахождения этого города под контролем российских военных работала сотовая связь. Ни один местный житель не жаловался на насильственные действия. Кроме того, мэр Бучи Федорчук 31 марта 2022 года после отвода российских подразделений выложил видео, в котором ни словом не обмолвился о "массовой гибели" своих земляков.

"Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти <...>. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - считает Захарова.

Напомним, ранее в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что информация из Бучи должна быть подвергнута серьезному сомнению, специалисты Минобороны РФ выявили признаки видеоподлога и фейков.

Теги: киевский режим, Буча, расследование, Мария Захарова


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