Украинского студента МГУ арестовали за сбор денег для ВСУ

Украинского студента МГУ арестовали в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни, сообщают РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, деньги собирал студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г., уроженец Одессы и гражданин Украины, проживающий в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте. Он также разыскивал сведения о возможном вступлении в ряды ВСУ для лиц, находящихся в Московской области.

Студента арестовали 26 апреля на 12 суток за нарушение статьи 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, заявление на получение российского гражданства он не подавал.

В соцсетях студент неоднократно писал, что покинет России после окончания учебы, публиковал лозунги националистической "Украинской повстанческой армии"*, публиковал призывы наносить удары по Москве.



* Экстремистская организация, запрещена в России