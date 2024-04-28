В Екатеринбурге воспитатель пнула ребенка

В Екатеринбурге проверят детский сад, в котором воспитатель пнула ребенка, сообщает telegram-канал 112.

Метод "воспитательной работы" сняли на видео случайные очевидцы. Женщина сперва подметала песочницу, а потом перешла к лавочке, на которой сидели дети. Вместо того, чтобы попросить детей отойти, она пнула одного из них ногой. Ребенок кубарем слетел со скамейки, упал и заплакал.

Воспитатель же продолжила как ни в чем не бывало подметать. Инцидентом уже заинтересовались правоохранители.