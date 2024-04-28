После таяния снега в подмосковных лесах обнаружили десятки дронов

В Подмосковных лесах обнаружили около десятка беспилотников после таяния снега, сообщили Накануне.RU в главном управлении региональной безопасности Московской области.

В ведомстве предупредили любителей досуга на природе, что существует вероятность вместо первых цветов наткнуться на оттаявший беспилотник. В управлении отмечают, что скорее всего дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако, они все еще могут нести угрозу.

Потому, в случае столкновения с подобной находкой, следует отойти от беспилотника на расстояние не менее 100 метров, предупредив об опасности также своих спутников и позвонить в службу спасения по номеру 112.

Брать беспилотник в руки, пользоваться рядом с ним радиоаппаратурой, мобильными телефонами или GPS, кидать в него чем-либо - категорически запрещается.