Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1209 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области в 10.00, 8 апреля достиг отметки 1209 сантиметров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Напомним, критическая отметка опасного явления составляет 960 сантиметров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим, как и прогнозировали гидрологи, снова вырос. Причем на всех ключевых точках сразу. В селе Ильинка за прошедшие сутки плюс четыре сантиметра, в городе Ишиме плюс 13 сантиметров, в селе Абатское плюс 12 сантиметров, в селе Викулово плюс 74 сантиметра.

"Если в Викулово паводок только-только пришел, то выше по течению мы наблюдаем уже повторный подъем уровня воды. В Абатском река Ишим выше 12 метров – 1209 см. Дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создает очень большую нагрузку на наши насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы. Река Тобол пока растекается по пойме, и мы не видим резкого повышения уровня воды. Если Ишим прибывал быстрее, чем прогнозировали гидрологи, то Тобол наоборот замедлился. Вблизи села Упорово уровень воды составляет на сегодня 708 см, есть запас по высоте насыпей. Максимум здесь ожидаем 30 апреля. По первоочередным выплатам принято 132 заявления, все отработаны", - сообщил глава региона.

Накануне в Абатском из-за угрозы затопления и подтопления улиц была объявлена экстренная эвакуация. В зону затопления в Абатском районе 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек.