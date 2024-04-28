В Нижнем Новгороде музыкантов группы "Коррозия металла" задержали за нацистскую символику

В Нижнем Новгороде задержаны трое музыкантов группы "Коррозия металла", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции региона.

57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в отдел полиции №5, где на них составили административные протоколы по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

Во время оперативных мероприятий было изъято более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой, а также книги. Проверка продолжается.