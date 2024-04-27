28 Апреля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Астраханская область представила свой туристический потенциал на конференции проекта «Ресурсы и возможности»

В целях достижения задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по продвижению туристического потенциала Астраханской области на международном уровне представители министерства экономического развития Астраханской области в онлайн-формате приняли участие в III Конференции проекта «Ресурсы и возможности» по теме «Национальный туристический маршрут — экосистема развития отрасли».

Проведение III Конференции проекта «Ресурсы и возможности» направлено на укрепление сотрудничества в сфере туризма, расширение знаний участников о состоянии туристической отрасли, а также стимулирование диалога между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Заместитель начальника отдела реализации и продвижения проектов развития в сфере туризма министерства экономического развития Астраханской области Ольга Сапрыкина выступила на тему «Туристический потенциал Астраханской области» и представила объекты туристического показа, исторические, культурные, этнокультурные и природные особенности региона, а также программы активного отдыха, гастрономического и событийного туризма.

фонтан, астрахань(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Ольга Сапрыкина подчеркнула, что Астраханская область заинтересована в создании совместных туристических маршрутов и проектов, а также участии в значимых мероприятиях туристической направленности.

Теги: туристический потенциал астраханской области, туристическая отрасль


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