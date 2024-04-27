27 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга прошёл традиционный массовый субботник

27 апреля Академический присоединился к Всероссийскому субботнику. Он дал старт череде "зелёных" мероприятий, которые завершатся лишь осенью. Практически каждую субботу жители самого молодого района Екатеринбурга выходят на уборку общих территорий от мусора - прогулочных зон, аллей или парка - на полив растений, высадку травы, кустарников или деревьев, а также для благоустройства тропинок: отсыпку их песком или гравием.

Организаторы добрососедского мероприятия на протяжении многих лет – АО СЗ "РСГ-Академическое" и УК "Академический". Благодаря совместным усилиям трудовых коллективов и участию жителей, на территории парка ранее уже были заложены первые аллеи, появились уральские горки, была облагорожена набережная пруда.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Сегодня жители взрыхлили землю у храма и высадили там траву, обновили сухие деревья и пролили все зелёные насаждения. Вместе с жителями на уборку Преображенского парка вышли и представители главного девелопера района АО СЗ "РСГ-Академическое". Около 100 человек из различных подразделений очистили не только территорию зелёной жемчужины района, но и берега реки Патрушева, а также территорию возле храма. Сотрудники компании-застройщика собирали мусор вдоль прогулочной зоны рядом с кварталом Олимпика - от улицы Вильгельма де Геннина до Чкалова.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Во-первых, это для души. Во-вторых, когда ты что-то благоустроишь своими руками, то лучше это бережешь. И в-третьих, это один из элементов воспитания, чтобы дети любили малую родину, район Академический", - сказал председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселёв.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Мы, конечно, как и вся страна, чтим традиции нашей страны, традиция проведения субботников заложена очень давно, но у нас и самих тоже есть такая традиция, у нас субботники не разовые, они проходят в течение всего года. Мы тоже помогаем своими руками непосредственно, и это нам дает понимание сопричастности, понимание, что наш район - это наш общий дом", - добавил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Всех участников по завершении субботника ждали чай и пирожки.

Теги: субботник, Академический


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