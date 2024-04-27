Сенатор Цеков: Ответом на атаку НАТО на Белоруссию будет ее соединение с Калининградом

Возможная провокация НАТО и белорусской оппозиции с захватом части территории республики приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории Белоруссии и Калининградской области, заявил российский сенатор Сергей Цеков в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, белорусские оппозиционеры и Североатлантический альянс потеряют гораздо больше, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они пытаются начать на территории Белоруссии.

По мнению Цекова, те, кто планирует такие провокации, не способны соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, намерены захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО. По его словам, оппозиционеры по непонятной причине выбрали Кобринский район, который находится в Брестской области – не у самой границы.