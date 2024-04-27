РПЦ не будет предлагать пасхальное перемирие

Русская православная церковь больше не будет выдвигать инициативу о пасхальном перемирии в зоне российско-украинского конфликта, поскольку прошлое предложение Патриарха Кирилла не было принято Киевом, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

В 2023 году Владимир Путин распоряжался провести рождественское прекращение огня – после предложения Патриарха Кирилла. Правда, украинская сторона к нему не присоединилась. В итоге пасхального перемирия в прошлом году тоже уже не предлагалось со стороны РПЦ, его предлагал только Папа Римский Франциск.