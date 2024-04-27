ФАС выявила нарушения в рекламе детской карты Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба продолжает разбираться с рекламой банков. На этот раз ведомство сочло ненадлежащей рекламу детской карты Альфа-банка.

"В рекламе, которая транслировалась на федеральных каналах, утверждалось, что "Альфа-Банк – лучший мобильный банк". Поясняющая сноска - "по версии Markswebb" - приводилась трудным для восприятия способом в течение короткого времени", - отметили в ФАС.

Банку выписано предписание об устранении нарушения.

На этой неделе ФАС также возбудила дело в отношении "Сбербанка" – ведомству не понравилась реклама банка в эфире телеканала "Петербург – 5 канал".

По мнению ФАС, в рекламе "крупным шрифтом указывалась информация о процентной ставке по вкладу 16% годовых". "Однако данные об иных условиях, которые влияют на доход вкладчиков, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Также в сноске было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка", - пояснили в службе.