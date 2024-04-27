Экс-глава Быстринского ГОКа стал вице-президентом "Норникеля"

Бывший глава Быстринского ГОКа Александр Попов стал старшим вице-президентом – операционным директором "Норникеля", руководителем Забайкальского дивизиона. Кроме того, Попов вошел в состав правления организации.

В новой должности Александр Попов будет курировать направление горно-металлургического производства и геологоразведки, отвечать за разработку и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, выполнение отраслевой инвестиционной программы. В сферу его ответственности входит контроль за выполнением требований законодательства в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности. Попов работает в "Норникеле" с 2018 г., когда возглавил новую производственную площадку компании - Быстринский ГОК, сообщает "Норникель".

Попов окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии в строительстве". В 2006-2007 гг. работал директором по капитальному строительству компании "Кузбассуголь", в 2007-09 гг. – директором по материально-техническому снабжению компании "Воркутауголь". С 2009 г. по 2011 г. – директор "Воркутинского транспортного предприятия" компании "Воркутауголь". С 2011 г. по 2016 г. – генеральный директор АО "Олкон" (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входит в горнодобывающий дивизион горно-металлургической компании "Северсталь"). С 2016 г. по август 2018 г. – генеральный директор ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (ГК "Силовые машины"). В 2018 г. возглавил Быстринский ГОК. В 2020 г. назначен вице-президентом "Норникеля" – руководителем Забайкальского дивизиона.