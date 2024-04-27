Бюджет должен быть умеренным и консервативным – Путин

Владимир Путин призвал правительство "сохранять умеренный, консервативный характер планирования бюджета" несмотря на растущую экономику.

"Доходы бюджета значительно превышают уровень прошлого года, за три месяца они выросли в полтора раза к аналогичному периоду 2023 года. Дефицит меньше становится", - отметил президент на совещании с правительством. При этом призвав весьма рачительно относиться к бюджетным расходам в дальнейшем.

По словам Путина, в России "постепенно замедляется инфляция и инфляционные ожидания граждан". "По итогам года ВВП России может прибавить более 3%", - заявил президент.

Он добавил, что "вытеснять импорт надо не за счет административных ресурсов, а за счет честной конкуренции".