27 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявлена новая площадка юбилейного фестиваля Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night в Екатеринбурге объявили новую площадку юбилейного фестиваля.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете мероприятия, это сквер за Театром оперы и балета. Его реконструировали несколько лет назад, а 28 июня 2024 года он на одну ночь превратится в пространство для песен и танцев. В рамках "Уральской ночи музыки" там прозвучат фолк и классическая музыка.

Стоит отметить, что в 2022 году организаторы Ural Music Night уже делали площадку в сквере за Театром оперы и балета. На ней выступили группы "Запрещенные барабанщики", Nuggers, ValieDollz, MIGHTY BOLO и другие артисты. Послушать исполнителей тогда пришли сотни екатеринбуржцев и гостей города.

Напомним, 10-й фестиваль "Уральская ночь музыки" пройдет 28 июня более чем на 100 площадках Екатеринбурга. На этой неделе стало известно, что его организаторы испытывают трудности с бюджетом. Также на мероприятии серьезно усилят меры безопасности.

Всего на юбилейный фестиваль поступили заявки от 25 тысяч музыкантов, но организаторы одобрят далеко не все.

Теги: Ural Music Night, площадка, фолк, фестиваль


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