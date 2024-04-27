В Москве могут арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле".

Речь идет о Джумохоне Курбонове, сообщили РИА Новости в суде. Он родился в 2003 г. Ему вменяют совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку.

Ранее сообщалось, что возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается от силовиков в районе подмосковного Чехова. 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось спрятаться в лесу в районе поселка Мещерское. Он может быть вооружен. 10 апреля сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге. В городском округе ввели план "Сирена". О его задержании информации не было.